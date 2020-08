Bielorrússia/Eleições

O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, exortou hoje o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, a pôr fim à violência das autoridades contra as pessoas que "pacificamente manifestam o seu desejo de mudança" no país.

Numa declaração divulgada quatro dias depois das eleições presidenciais de domingo passado na Bielorrússia, marcadas por suspeitas de fraude, Sassoli afirma-se "profundamente preocupado com a violência empregue pelas autoridades estatais" para dispersar as manifestações que têm ocorrido um pouco por todo o país, que provocou já dois mortos, além de um número indefinido de detenções.

"Os bielorrussos têm o direito de protestar e expressar a sua revolta contra os resultados contestados das eleições e do processo eleitoral, que não foi transparente e não cumpriu os requisitos internacionais mínimos", aponta o presidente da assembleia europeia.