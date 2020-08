Actualidade

O PCP acusou hoje o presidente do PSD de desonestidade política, em reação a um comentário de Rui Rio sobre a lotação da Festa do Avante!, comparando-a à de um estádio de futebol e pedindo "coerência".

"Há afirmações tão ridículas que só podem assentar numa aversão sem limites ao PCP e à sua luta pelos direitos dos trabalhadores e do povo", respondeu o PCP, em nota divulgada pelo gabinete de imprensa comunista.

Na rede social Twitter, Rui Rio tinha afirmado na quarta-feira à noite aguardar "com expectativa qual será a anunciada redução que o Governo irá fazer" da lotação da Festa do Avante!, "em coerência com a sua obrigação de defesa da saúde pública".