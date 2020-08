Covid-19

O Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças indicou hoje que foi iniciado um estudo no continente sobre anticorpos contra o coronavírus, após provas que mostram um maior número de infetados do que os números oficiais mostram.

O diretor do Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças (Africa CDC), John Nkengasong disse aos jornalistas que o estudo incluirá todos os países africanos, mas os que mostraram até agora interesse em começar já nas próximas semanas são a Libéria, Serra Leoa, Zâmbia, Zimbabué, Camarões, Nigéria e Marrocos.

Particularmente importantes entre as provas encontradas do desajuste entre os dados oficiais e os números no terreno, são os dados provenientes de vários estudos concluídos e em fase de conclusão em Moçambique.