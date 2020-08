Actualidade

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, manifestou hoje vontade de dialogar e "negociar" uma solução para as tensões com a Grécia por causa da zona marítima no Mediterrâneo reclamada por Ancara e Atenas.

"O caminho para uma solução no Mediterrâneo oriental passa pelo diálogo e a negociação. Não vamos atrás de aventuras desnecessárias nem procuramos tensões", disse hoje Erdogan em declarações transmitidas pela emissora NTV.

Na semana passada verificou-se uma escalada da tensão no Mediterrâneo oriental pela presença - numa zona reclama por Atenas - de um navio de prospeção turco (Oruç Reis) escoltado por fragatas da Marinha de Guerra da Turquia.