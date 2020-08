Actualidade

O Índice do Custo do Trabalho (ICT) aumentou 13,5% no segundo trimestre em termos homólogos, acelerando "significativamente" face ao trimestre anterior devido à "forte redução" nas horas trabalhadas na sequência do 'lay-off' simplificado, divulgou hoje o INE.

"Esta evolução resultou da conjugação do decréscimo de 0,7% no custo médio por trabalhador com a redução de 12,2% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE), segundo o qual "o decréscimo desta última componente foi transversal a todas as atividades económicas analisadas, em linha com resultados divulgados recentemente no âmbito das Estatísticas do Emprego".

No trimestre anterior, a variação homóloga do ICT tinha já acelerado para 7,7% (valor revisto face aos 6,5% estimados a 21 de maio passado).