Actualidade

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou a mudança de marca da EDP Distribuição para E-REDES a partir de 2021, para "evitar confusões entre as restantes marcas do grupo EDP", foi hoje anunciado.

Em comunicado, o regulador refere que a alteração da imagem e denominação da gestora das redes de distribuição de energia "será implementada de forma gradual, por forma a assegurar a neutralidade de custos para os consumidores de eletricidade".

"Na revisão do Regulamento de Relações Comerciais do setor elétrico (RRC), em 2017, a ERSE impôs um aprofundamento da separação de imagem entre operadores do mesmo grupo, com destaque para o operador da rede de distribuição, em linha com as orientações da Comissão Europeia", explica.