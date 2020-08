Actualidade

Um empresário do setor aduaneiro foi raptado na noite de terça-feira na província de Maputo, no sul de Moçambique, disse hoje à Lusa fonte do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic).

Artur Magaia, dono da empresa Empatel Serviços Aduaneiros, terá sido interpelado por volta das 19:30 locais (18:30 em Lisboa) por duas viaturas, tendo sido forçado a abandonar o seu veículo e levado para um dos carros dos supostos raptores, disse Benjamina Chaves, diretora provincial do Sernic.

"Tudo indica que ele voltava do serviço. Os raptores abandonaram o carro do empresário no local", referiu a mesma fonte, acrescentando que decorrem diligências para a localização da vítima e a responsabilização dos supostos raptores.