Bielorrússia/Eleições

Milhares de pessoas estão hoje a formar cordões humanos nas ruas de Minsk para denunciarem a repressão violenta das manifestações de contestação dos resultados das eleições de domingo, que mantiveram no poder o Presidente Lukashenko, noticia a AFP.

Segundo os jornalistas da agência France-Presse, as multidões, com flores ou balões brancos nas mãos, acompanhadas pelas buzinas dos motoristas, reúnem-se em longos cordões de dezenas ou centenas de pessoas, dependendo do local, próximo das lojas, ao longo das avenidas ou nos arredores das estações de metro.

No total, milhares de pessoas aderiram a este tipo de ação na capital, enquanto nas redes sociais se multiplicam as imagens de encontros semelhantes no país.