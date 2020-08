Actualidade

O Presidente da República defendeu hoje que "os debates, em democracia, nunca são para preencher calendário", assumindo ter uma posição de equilíbrio face ao tema, designadamente os debates parlamentares quinzenais com o primeiro-ministro, que passaram a bimensais.

"Os debates, em democracia, nunca são para preencher calendário. Ouvi alguém dizer que não fazia sentido. Faz sentido fazer debates para preencher calendário porque é isso a democracia", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas, em Lisboa.

O chefe de Estado ressalvou que a alteração ao Regimento da Assembleia da República, acordada por PS e PSD, é "matéria do foro" do parlamento, mas vincou ter uma "posição de equilíbrio", de "não passar do 80 para o oito".