Actualidade

As novas inscrições no desemprego baixaram na semana passada nos Estados Unidos e ficaram abaixo de um milhão pela primeira vez desde março, segundo os números divulgados hoje.

O departamento do Trabalho indicou que cerca de 963.000 pessoas inscreveram-se no desemprego entre 02 e 08 de agosto, uma descida em relação aos 1,19 milhões de inscritos na semana anterior. O número ficou também abaixo do esperado pelos analistas que antecipavam 1,15 milhões de novos desempregados.

Segundo o departamento do Trabalho, é a primeira vez em 21 semanas que as inscrições ficaram abaixo da fasquia de um milhão.