A Índia anunciou hoje um investimento de 550 milhões de dólares (422 milhões de euros) para construir pontes nas Ilhas Maldivas, numa tentativa de conter a crescente influência da China no Oceano Índico.

Durante o mandato do ex-Presidente das Maldivas Abdulla Yameen, o arquipélago do sul da Ásia contraiu empréstimos de mil milhões de dólares de Pequim e fez vários contratos com empresas chinesas para projetos de infraestrutura.

Essa relação de dependência financeira alimentou preocupações em Nova Deli e no Ocidente sobre a expansão da influência chinesa na região.