Actualidade

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, repudiou hoje as ameaças feitas a deputadas e ativistas e considerou que constituem "uma ameaça à própria democracia" que deve indignar "todos os democratas".

A ameaça a três deputadas e aos "dirigentes de uma associação de defesa de direitos humanos, de uma associação antirracista neste caso, é uma ameaça à própria democracia e, portanto, o Governo repudia qualquer ameaça desta natureza e solidariza-se obviamente com todos os atingidos por esta ameaça", disse a ministra, em conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho de Ministros, Lisboa.

Mariana Vieira da Silva sublinhou que a "tentativa de condicionamento político de representantes eleitos é crime e é como crime que deve ser tratado, e é como crime que está a ser tratado", uma vez que "as autoridades responsáveis estão a fazer essa investigação e também as entidades responsáveis pela avaliação de risco que estes representantes de órgãos de soberania têm também está a ser avaliada, como é feito sempre nestes casos".