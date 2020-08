Actualidade

A época futebolística de 2020/21 inicia-se em 13 de setembro, com o arranque da II Liga, uma semana antes do início do principal escalão, que termina em 19 de maio, quatro dias antes da final da Taça de Portugal.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou hoje o calendário oficial, que estabelece o início da I Liga para 20 de setembro, depois de o Benfica disputar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em 15 ou 16, e o fim em 19 de maio, num ano em que vai ser disputado o Euro2020, entre 11 de junho e 11 de julho.

Atendendo ao adiamento da competição em que Portugal defende o título europeu, a última jornada da I Liga terá de ser antecipada para 16 de maio, caso as equipas portuguesas não alcancem os quartos de final ou as meias-finais das competições europeias.