Covid-19

(CORREÇÃO) Redação, 13 ago 2020 (Lusa) - Os 55 países de África contabilizam 1,073 milhões de pessoas infetadas com covid-19 e 24 mil mortes associadas à doença, anunciou hoje o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças africano (África CDC). (NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR NO TÍTULO E NO TEXTO O NÚMERO DE INFETADOS, QUE É DE 1,073 MILHÕES E NÃO 1,73)

O diretor do Africa CDC, John Nkengasong, revelou na conferência semanal 'online' a partir de Adis Abeba que se registou um aumento de 8% de novos casos na última semana, o que se traduz em 79.200 novos casos em todos os 55 países, com uma média diária de 11.000 novos casos reportados.

Entre os novos casos comunicados, 52% referem-se a mulheres e 48% a homens.