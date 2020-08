Covid-19

Torres Vedras, Lisboa, 13 ago 2020 (Lusa) -- O número de casos confirmados de covid-19 no Lar de Nossa Senhora da Luz, em Torres Vedras, subiu para 86 depois de terem surgido mais dez testes positivos, divulgou hoje a Câmara Municipal.

"Os resultados dos testes revelaram mais dez casos positivos, dos quais sete utentes e três funcionários", disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardes.

O número de pessoas infetadas por um novo coronavírus no Lar de Nossa Senhora da Luz, na localidade de Paradas, freguesia de A-dos-Cunhados, no concelho de Torres Vedras, sobre assim para 86, de acordo com o último boletim de situação epidemiológica divulgado pela Câmara.