Actualidade

O guarda-redes Cláudio Ramos, ex-Tondela, assinou um contrato válido até 2024 com o FC Porto, anunciou hoje o clube campeão português de futebol.

O internacional português chega ao Dragão como jogador livre, depois de o vínculo com o Tondela ter expirado no último dia da temporada 2019/20, e vai assinar até 30 de junho de 2024.

Cláudio vai disputar a titularidade na baliza portista com Marchesín e Diogo Costa, que na última época dividiram as competições: o internacional argentino defendeu nos jogos do campeonato, da Liga dos Campeões e da Liga Europa e o internacional sub-21 português assumiu o posto nos encontros da Taça de Portugal e da Taça da Liga.