Covid-19

A França contabilizou mais 2.669 infeções pelo novo coronavírus e 17 mortes nas últimas 24 horas, totalizando 209.365 casos e 30.388 óbitos desde o início da pandemia, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS) daquele país.

De acordo com a atualização diária feita pela DGS de França, citada pela agência France-Presse (AFP), houve mais 145 infeções em relação a quarta-feira (2.524 novos casos confirmados).

A DGS acrescenta que nas últimas 24 horas houve mais 201 internamentos e, do total de pessoas infetadas que estão hospitalizadas, 374 estão nos cuidados intensivos (menos cinco do que no dia anterior).