Covid-19

O Brasil registou 1.262 mortos nas últimas 24 horas e voltou a ultrapassar os 60 mil infetados num dia (60.091) pelo novo coronavírus, informou hoje o Ministério da Saúde.

O país sul-americano totaliza 105.463 óbitos e 3.224.876 casos confirmados de infeção desde o início da pandemia, sendo o segundo país do mundo mais afetado pela covid-19, atrás dos Estados Unidos da América.

De acordo com a tutela da Saúde, a eventual relação de 3.411 mortos com a doença continua sob investigação, quando a letalidade da doença no país está em 3,3%.