Covid-19

O governador do estado brasileiro do Amazonas anunciou estar infetado com o novo coronavírus, juntando-se a 11 líderes estaduais do país que contraíram a covid-19, além do próprio Presidente, Jair Bolsonaro.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Wilson Lima disse ter recebido um diagnóstico positivo na quinta-feira e acrescentou que vai continuar a trabalhar remotamente, cumprindo o isolamento social determinado pelas autoridades sanitárias.

"O meu estado de saúde é bom, mas vou seguir todas as recomendações médicas e a partir de hoje [quinta-feira] estou em isolamento", disse o governador num curto vídeo publicado no Twitter.