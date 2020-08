Covid-19

Mais de 500 mil pessoas foram contaminadas com o novo coronavírus no México, onde já morreram 55.293 pessoas devido à covid-19, anunciou o Ministério da Saúde do país.

"Um pouco mais de meio milhão de casos acumulados, 505.293, foram registados até agora" desde o início da epidemia no país, declarou o diretor de epidemiologia do Ministério da Saúde mexicano, José Luis Alomia, em conferência de imprensa.

Nas últimas 24 horas, o país identificou 7.371 contágios e 627 mortes causadas pela covid-19.