Actualidade

As eleições presidenciais e legislativas na Bolívia vão realizar-se em 18 de outubro, data que não pode ser adiada, anunciaram as autoridades eleitorais.

"O Tribunal Supremo Eleitoral aprovou, por unanimidade, a resolução 205 que confirma e fixa o domingo 18 de outubro de 2020 como data definitiva, inamovível e sem adiamento possível para a jornada eleitoral", declarou o presidente do órgão, na quinta-feira.

Salvador Romero salientou que a data agora escolhida "afasta-se do pico da epidemia", previsto pelas autoridades sanitárias bolivianas para entre final de agosto e princípio de setembro, garantindo uma eleição "limpa, transparente, preparada com capacidade técnica e conduzida com imparcialidade política", defendeu.