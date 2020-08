Covid-19

A Coreia do Sul diagnosticou 103 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, a maioria devido a transmissão local, levando as autoridades a manifestar preocupação com a possibilidade de as infeções ficarem fora de controlo.

A maioria dos novos casos (83) registou-se na área metropolitana da capital, Seul, uma zona densamente povoada, o que faz temer a aceleração da propagação da doença.

A subida do número de infeções ficou a dever-se a transmissões locais, informou o Centro para Controlo e Prevenção de Doenças sul-coreano, numa altura em que aumentam as viagens no interior do país, por causa das férias de verão.