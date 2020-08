Covid-19

O líder da Coreia do Norte levantou o confinamento na cidade de Kaesong, onde milhares de pessoas estiveram em quarentena, após o anúncio do primeiro caso de covid-19 no país, noticiou hoje a agência oficial norte-coreana.

Durante uma reunião do partido único, na quinta-feira, Kim Jong-un reafirmou no entanto que manterá as fronteiras fechadas e rejeitou qualquer ajuda externa, numa altura em que o país está a reconstruir milhares de casas, estradas e pontes danificadas por fortes chuvas e inundações, nas últimas semanas.

Em 26 de julho, a Coreia do Norte declarou "emergência sanitária máxima" devido à pandemia de covid-19, decretando o isolamento da cidade de Kaesong, na fronteira com a Coreia do Sul, após detetar um caso suspeito, o primeiro anunciado pelo regime.