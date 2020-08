Covid-19

A China registou, nas últimas 24 horas, 30 casos de covid-19, 22 deles importados e oito de contágio local, mais cinco do que no dia anterior, anunciou hoje a Comissão de Saúde do país.

Os oito casos locais foram identificados na província de Xinjiang, no noroeste, onde um surto foi detetado há mais de três semanas.

Os restantes casos foram registados na cidade de Xangai (16) e nas províncias de Shaanxi (cinco) e Sichuan (um).