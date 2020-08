Covid-19

Em temporada de festa, nem a mota nem a concertina de Helder Batista vão dar baile nas romarias nacionais e internacionais, depois ter sido obrigado a cancelar os 63 concertos agendados por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Em declarações à Lusa, o artista popular, natural do São Bentinho da Porta Aberta, em Terras de Bouro (Braga), disse que nem fez as contas ao prejuízo "para não ficar com dores de cabeça".

O último concerto que deu foi em fevereiro, o próximo não sabe onde será.