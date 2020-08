Covid-19

A Coreia do Norte anunciou hoje o levantamento do confinamento imposto no fim de julho a uma cidade localizada na fronteira com a Coreia do Sul, após a descoberta de um primeiro caso "suspeito" do novo coronavírus.

"Está provado que a situação (...) foi estabilizada", disse o líder norte-coreano, Kim Jong-un, de acordo com a agência de notícias oficial da Coreia do Norte KCNA.

Até esse momento, Pyongyang havia afirmado não ter registado casos de covid-19 no seu território, o que os especialistas internacionais duvidam, dada a devastação causada pelo vírus, que causa a covid-19, em todo o mundo.