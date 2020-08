Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) polaco caiu 7,9% no segundo trimestre face ao mesmo período de 2019 e 8,2% face ao primeiro trimestre, a maior contração desde o fim do comunismo na antiga república soviética, foi hoje anunciado.

Segundo dados preliminares do instituto nacional de estatística polaco (GUS), a crise gerada pela pandemia da covid-19 e as medidas do Governo contra a sua propagação em Varsóvia atingiu a maior economia da Europa de Leste.

No 1.º trimestre, o PIB polaco caiu 0,4% em comparação com o trimestre anterior e aumentou 1,6% em comparação com o mesmo período de 2019.