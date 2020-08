Bielorrússia/Eleições

A Bielorrússia manifestou hoje disposição para estabelecer um "diálogo construtivo" com o estrangeiro sobre as recentes eleições presidenciais e a contestação reprimida pelas autoridades, disse a diplomacia de Minsk.

"A Bielorrússia está pronta para o ???????diálogo construtivo e objetivo com os parceiros estrangeiros sobre todas as questões ligadas aos acontecimentos desde a campanha eleitoral", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado após uma conversa telefónica entre o chefe da diplomacia bielorrussa, Vladimir Makeï, e o seu homólogo suíço, Ignazio Cassis.

"A conversa [com o ministro da Suíça] centrou-se na discussão sobre as eleições presidenciais no nosso país e a situação atual", refere a nota de Vladimir Makei difundida pela agência de notícias estatal bielorrussa Belta.