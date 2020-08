Covid-19

O número de novos casos de covid-19 na Alemanha continua a aumentar com 1.449 infeções detetadas nas últimas 24 horas, o valor mais alto desde 01 de maio, de acordo com o Instituto Robert Koch (RKI).

A Renânia do Norte-Vestefália foi o estado federado com o maior número de novos contágios, 538, seguindo-se a Baviera com 209. A região de Berlim não enviou qualquer contabilização para o RKI.

A Alemanha soma um total de 221.413 casos diagnosticados desde o início da pandemia de covid-19, dos quais 200.200 já foram considerados curados (uma subida de aproximadamente 700 em relação ao dia anterior).