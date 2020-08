Bielorrússia/Eleições

O Governo alemão afirmou hoje ser a favor da imposição de sanções à Bielorrússia pela União Europeia face às repressões adotadas no país no âmbito da polémica reeleição do Presidente, Alexander Lukashenko.

"Consideramos que a questão das sanções [à Bielorrússia] também deve ser discutida" durante a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) marcada para hoje em Bruxelas, indicou o porta-voz do Governo alemão, que preside atualmente a União Europeia.

Esta reunião constitui "um passo importante na formulação de uma resposta europeia comum aos acontecimentos na Bielorrússia", acrescentou.