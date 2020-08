Actualidade

Um homem de 45 anos, condenado a seis anos de prisão por abuso sexual de crianças e atos sexuais com adolescentes, foi extraditado de França para Portugal para cumprir a pena, indica a Polícia Judiciária em comunicado.

A Polícia Judiciária cumpriu um Mandado de Detenção Europeu emitido pelo Tribunal Judicial de Guimarães e realizou a extradição de França para Portugal para cumprir pena do arguido condenado a seis anos de cadeia por abuso sexual e atos sexuais com o filho adolescente da sua companheira, crimes cometidos em 2010.

A nota da PJ dá conta também que no início do mês foi extraditado para Portugal um homem de 36 anos suspeito de ter cometido um homicídio, em 2013, em Viana do Castelo.