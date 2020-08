Actualidade

O Presidente francês e a chanceler alemã vão reunir-se no dia 20 de agosto, na residência de verão francesa de Fort Brégançon, para falarem sobre temas internacionais como a covid-19, o Líbano e a Bielorrússia, anunciou hoje a presidência francesa.

Os dois líderes terão uma reunião de trabalho a que se seguirá uma conferência de imprensa, marcada para as 16:30 GMT (17:30 em Lisboa), acrescentou a chancelaria de Berlim.

O encontro visa discutir, em particular, os "prazos europeus para o início do ano letivo, a coordenação europeia para combate à covid-19, o quadro financeiro plurianual na sequência do acordo de 21 de julho de 2020, o Brexit, o clima, o comércio e a conferência sobre o futuro da Europa", referiu o Eliseu.