Israel/Emirados

A Turquia ameaçou hoje suspender oficialmente as relações diplomáticas com Abu Dhabi em resposta ao acordo para normalizar as relações entre os Emirados Árabes Unidos e Israel anunciado na quinta-feira.

"Dei instruções ao ministro dos Negócios Estrangeiros, dizendo-lhe que podíamos suspender as nossas relações diplomáticas com o Governo de Abu Dhabi ou retirar o nosso embaixador" nos Emirados Árabes Unidos, disse o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em conferência de imprensa realizada em Istambul.

A Turquia acusou hoje os Emirados Árabes de "traírem a causa palestiniana" ao aceitarem o acordo sobre a normalização das relações com Israel, sob a égide dos Estados Unidos.