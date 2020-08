Fake News

A Comissão Europeia iniciou uma campanha conjunta com a UNESCO e a rede social Twitter para consciencializar os cidadãos para os perigos das teorias da conspiração divulgadas 'online', sobretudo no atual contexto de crise, propício à desinformação.

Como parte desta iniciativa, na qual participa também o Congresso Mundial Judaico, a Comissão publica a partir de hoje uma série de infografias no seu sítio de Internet, na página dedicada à desinformação, com o objetivo de ajudar os cidadãos a identificar as teorias da conspiração e a contrariá-las com factos.

O executivo comunitário aponta que, tal como já alertara na sua comunicação sobre as 'fake news' (desinformação) adotada em junho, o contexto atual da crise da pandemia da covid-19 representa "um terreno particularmente fértil para as teorias da conspiração, que minam a ciência e os factos com explicações perniciosas e rebuscadas sobre a origem do vírus e os culpados pela sua propagação".