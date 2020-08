Beirute/Explosões

Representantes das vítimas da explosão de Beirute pediram hoje uma investigação internacional sobre o que aconteceu em 04 de agosto no porto da capital, apelando a que os responsáveis prestem contas por um "crime contra a humanidade".

"As vítimas do massacre de 04 de agosto pedem apoio à comunidade internacional para conseguir justiça e verdade com um julgamento e investigação internacionais", afirmou a advogada Nada Abdelsater, numa cerimónia pública realizada hoje em Beirute.

Segundo a advogada, as vítimas querem que o caso seja encaminhado para o Tribunal Penal Internacional ou que seja criado "um tribunal internacional especial" para julgar o acontecimento, e anunciou ter enviado os dois pedidos ao Conselho de Segurança das Nações Unidas.