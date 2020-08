Israel/Emirados

A Comissão Europeia congratulou-se hoje com o acordo de normalização das relações entre Israel e Emirados Árabes Unidos (EAU), que considerou "benéfico para as duas partes e para a estabilidade regional".

"Claro que estas notícias são bem-vindas. A normalização [das relações] será benéfica para ambos os países e para a estabilidade regional", declarou hoje uma porta-voz da Comissão, quando questionada sobre o anúncio deste acordo entre Israel e EAU, que deverá ser formalizado nas próximas semanas.

A mesma porta-voz, Nabila Massrali, acrescentou que, "como é sabido, a União Europeia está comprometida com a solução de dois Estados" para resolver o conflito israelo-palestiniano e "pronta a trabalhar com vista a que sejam retomadas as negociações entre israelitas e palestinianos".