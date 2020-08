Actualidade

O advogado de José Filomeno 'Zenu' dos Santos, hoje condenado a uma pena de prisão de cinco anos no âmbito do caso "500 milhões", afirmou "não estar conformado" com a sentença, mas mostrou-se confiante numa análise "serena" do recurso.

António Gentil, que falava aos jornalistas à saída do Tribunal Supremo, que hoje condenou a penas de prisão os quatro arguidos do processo, afirmou que os juízes do plenário farão "uma análise mais calma, mais pacata e poderão fazer as ponderações que se impõem para um caso de grande magnitude e complexidade".