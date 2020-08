Covid-19

A taxa de ocupação dos hotéis que retomaram a atividade na cidade do Porto situa-se nos 20% a 30%, mas há ainda muitas unidades (10%) fechadas desde março e sem perspetiva de reabertura, avançou hoje fonte da associação APHORT.

"Dos muitos hotéis que a cidade do Porto tem, neste momento, acredito que 10% ainda permaneçam encerrados e os restantes [estão] a trabalhar com taxas de ocupação muito, muito baixas, entre 20% a 30%", declarou hoje o presidente da Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo (APHORT), Rodrigo Pinto Barros.

Em entrevista telefónica à agência Lusa, a propósito da crise no setor da hotelaria relacionado com a pandemia de covid-19, o presidente da APHORT explicou que a quebra nas dormidas dos hotéis da cidade do Porto se deve, principalmente, à "falta do turismo internacional" e "há falta de grupos, que estão a cancelar quase diariamente as suas deslocações a Portugal".