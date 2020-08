Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou hoje para o facto de as entidades AAFX Capital e ProCapitalMarkets não terem autorização para exercer atividades de intermediação financeira em Portugal.

A CMVM "alerta para o facto de a entidade AAFX CAPITAL, detentora do site https://aafxcapital.com/ e da página https://www.instagram.com/antonioalvesfx/?hl=pt, não estar autorizada nem registada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal, conforme o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 295.º do Código dos Valores Mobiliários", indicou em comunicado, o regulador presidido por Gabriela Figueiredo Dias.

Num outro comunicado, a CMVM fez a mesma chamada de atenção sobre a ProCapitalMarkets.