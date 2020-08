Actualidade

O tribunal considerou hoje o caso da transferência de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola (BNA) para o exterior como um exemplo do aproveitamento de cargos para a apropriação "sem escrúpulos" de dinheiros públicos.

A posição consta do acórdão que condenou os arguidos envolvidos no caso dos "500 milhões" pelos crimes de peculato, burla por defraudação e tráfico de influência.

"Este processo é um exemplo de que, governando ou administrando, as pessoas aproveitam-se dessa condição, com vista a apropriarem-se sem escrúpulos e plenamente conhecedores da ilicitude dos seus atos, de dinheiros públicos, para lograrem benefícios económicos e financeiros pessoais, querendo esvaziar os cofres do Estado, o que só não ocorreu dada a rápida intervenção do banco inglês que bloqueou a transferência dos 500 milhões de dólares", leu o juiz que presidiu ao julgamento, João Pitra.