Actualidade

O defesa belga Jan Vertonghen, o extremo brasileiro Everton Cebolinha e o avançado alemão Gian-Luca Waldschmidt vão jogar no Benfica, anunciou hoje o vice-campeão português de futebol no seu canal televisivo.

Vertonghen, de 33 anos, chega ao Benfica depois de oito anos ao serviço do Tottenham, no qual foi treinado pelo português José Mourinho na última época. Contratado ao Ajax em 2012, por 12,5 milhões de euros, o central disputou 315 partidas e marcou 12 golos pelos 'spurs'.

O extremo internacional brasileiro Everton Soares, também conhecido como Cebolinha, de 24 anos, alinhava desde 2013 no Grêmio de Porto Alegre, clube ao qual chegou com 17 anos, tendo acabado por se tornar num dos principais destaques do plantel principal do 'tricolor', contabilizando 274 jogos e 69 golos.