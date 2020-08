Incêndios

Dois incêndios em povoamento florestal, um no município de Ourém, Santarém, e outro na Sertã, Castelo Branco, eram às 17.30 de hoje aqueles que mais meios concentravam, com mais de 350 operacionais e 11 aeronaves.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo de Ourém, na freguesia de Atouguia, lavra em povoamento florestal desde as 15:27 e está a ser combatido por 169 operacionais, apoiados por 51 viaturas e três meios aéreos.

"Ao início desenvolveu-se com muita intensidade, devido ao forte vento e ausência de acessos", disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, indicando que atualmente já existem "meios posicionados" no ataque às chamas, embora o incêndio permaneça em curso.