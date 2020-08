Racismo

O diretor do Inimigo Público, Luís Pedro Nunes, manifestou-se hoje, em declarações à Lusa, "perplexo" com a intenção da PSP em apresentar queixa contra o Público devido a um cartoon que inclui uma figura vestida de uniforme.

A PSP anunciou hoje que vai apresentar queixa contra o jornal Público pela publicação, no suplemento satírico Inimigo Público, de um cartoon com uma figura vestida de uniforme, "aparentemente relacionado com uma ação com conotação política" junto à sede da SOS Racismo.

"Não deixo de ficar perplexo", começou por dizer Luís Pedro Nunes à Lusa.