Covid-19

O secretário-geral do Eixo Atlântico garantiu hoje que a circulação do comboio 'Celta', que liga o Porto e Vigo, vai ser retomada no domingo por pressão daquela associação transfronteiriça face às dificuldades levantadas sobretudo pela espanhola Renfe.

"A ligação não é retomada pela sua importância, ou porque a Renfe acredite nela. A ligação só é retomada porque, nos últimos 20 dias, o Eixo Atlântico andou a fazer pressão. Escrevemos à Renfe. Fizemos contactos com a CP. Aceitaram retomar a ligação, embora com redução no número de viagens. A responsabilidade é das duas operadoras, mas principalmente da Renfe que não estava muito disposta a avançar", afirmou Xoan Mao.

As ligações ferroviárias entre Portugal e Espanha estão suspensas desde 17 de março, altura em que encerraram as fronteiras terrestres.