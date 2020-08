Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje o diploma que estabelece o funcionamento do sistema nacional de gás, mas chamou à atenção para as observações do regulador, nomeadamente, quanto aos custos futuros.

"O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que estabelece a organização e o funcionamento do sistema nacional de gás e o respetivo regime jurídico e procede à transposição da Diretiva 2019/692", lê-se numa nota publicada no 'site' da presidência.

No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa chamou à atenção para as observações da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), "e nomeadamente quanto aos custos futuros do sistema nacional de gás, incluindo, naturalmente, a introdução de novas componente de rendibilidade a ser comprovada", uma matéria que defendeu carecer de ponderação "no momento de se aplicar o atual regime genérico".