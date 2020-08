Covid-19

O Brasil contabilizou 1.060 mortos e 50.644 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde, acrescentando que a taxa de letalidade da doença mantém-se em 3,3%.

No total, o país sul-americano, que conta com uma população estimada de 210 milhões de habitantes, soma 106.523 óbitos e 3.275.520 infetados desde o início da pandemia, registada oficialmente no país em 26 de fevereiro.

O executivo, liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro, indicou que está a ser investigada a eventual relação de 3.370 óbitos com a covid-19.