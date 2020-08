Actualidade

O ex-Presidente do Brasil Michel Temer afirmou não ver "predisposição" no Congresso do país para iniciar um processo de destituição contra o sucessor no cargo e atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro.

"Não vejo no Congresso predisposição para avançar com o pedido de 'impeachment', especialmente tendo em conta a consolidação da Constituição que vai agora completar 32 anos", salientou Temer, na sexta-feira.

Filho de libaneses, o ex-chefe de Estado brasileiro falava à agência espanhola EFE, durante uma escala técnica em Valência (leste de Espanha), no regresso ao Brasil após uma missão de ajuda humanitária brasileira ao Líbano, na sequência da forte explosão na semana passada.