Actualidade

O Banco do Brasil anunciou na sexta-feira ter iniciado o processo para eleger André Brandão como novo presidente da instituição, na sequência da indicação do Ministério da Economia do país.

"o Banco do Brasil (BB) comunica que, após comunicação formal, via Ofício do Ministério da Economia, iniciou-se no âmbito do BB os procedimentos de governança necessários à confirmação da elegibilidade de André Guilherme Brandão para assumir o cargo de presidente da Companhia", indicou, em comunicado.

André Brandão vai substituir Rubem Novaes, que pediu demissão no final de julho por considerar que o banco estatal precisava de "uma reforma" para enfrentar "os momentos futuros de muitas inovações no sistema bancário".