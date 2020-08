Covid-19

A administração da CV Interilhas, concessionária das ligações marítimas de passageiros e carga em Cabo Verde, assumiu hoje a renovação da frota como prioritária, mas admite que devido à crise gerada pela covid-19 será "repensada".

A empresa, liderada (51%) pela Transinsular, do grupo português ETE, é concessionária desde 15 de 2019 do serviço público de transporte marítimo no arquipélago e em março último, antes da crise sanitária e económica desencadeada pela covid-19, previa apresentar até junho passado uma solução global para renovação da frota.

"A renovação da frota é uma das prioridades para o futuro. O 'Chiquinho' [primeiro novo navio, entrou ao serviço em fevereiro] foi o primeiro passo (...) O plano de renovação da frota vai ter de ser repensado face a esta nova conjuntura, sobretudo tendo em atenção quais são os custos operacionais e a idade dos navios que vamos adquirir para a operação", afirmou, em entrevista à Lusa, Paulo Lopes, administrador-executivo da CV Interilhas.