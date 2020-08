Actualidade

O livro "Strangers on the Praia", do escritor britânico Paul French, sobre judeus refugiados em Macau durante a Segunda Guerra Mundial, vai dar origem a um filme, com planos para rodar em Portugal, disse à Lusa o autor.

"Fui abordado por uma produtora australiana e chinesa que gostou da história e me pediu para escrever um guião", contou à Lusa o escritor britânico, com dois livros já publicados em Portugal, "Meia-Noite em Pequim", da editora Bertrand (2013), e "Coreia do Norte - Estado de paranoia", da Desassossego (2019).

"A pandemia atrasou as coisas, mas antes disso já fizemos algum levantamento de lugares de filmagem", que incluem "exteriores em Portugal" e cenas em Xangai e em estúdios australinos, disse o escritor à Lusa.